كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - أحمد موسى: تركيا ترسخ لدين جديد ليس له علاقة بالإسلام

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم مع تركيا بالدعوة إلى دين جديد ليس له علاقة بالإسلام.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ياسين أقطاي مستشار رجب طيب أردوغان، ظهر على قناة التنظيم الإرهابي، وأكد أنه ليس لديه مشكلة بخصوص الزنا أو شرب الخمر ولن يتم أخذ قرار بمنع هذا الأمر في بلاده.

وتساءل «موسى»، كيف تظهر هذه التصريحات من تركيا التي تتحدث عن الخلافة والخليفة؟، متابعا أنهم بهذا التصرف ضد تعاليم الدين الإسلامي، والقرآن الكريم الذي يحرم الزنا وشرب الخمر.