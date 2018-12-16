كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - بلجيكا.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والأمن احتجاجا على قانون الهجرة

اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على قانون الهجرة.

وتأتي هذه المظاهرات العنيفة احتجاجا على قانون الهجرة، الذي تم تعديل بعض نصوصه مؤخرا في بروكسل، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية 2019.

وقال موقع "سود أنفو" البلجيكي إن الاشتباكات بدأت بعدما قذف متظاهرون، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف، أحجارا على الشرطة، مما جعل العناصر الأمنية تتدخل بقوة وترد عليهم بالعصي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وأوقفت الشرطة البلجيكية عددا من المتظاهرين بالعاصمة، وتحديدا في محيط مقر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم عددا من المؤسسات مثل المفوضية الأوروبية.

ويرفض المتظاهرون في بروكسل الحملة الأخيرة للحكومة البلجيكية ضد المهاجرين غير الشرعيين، التي تقضي بوضع العائلات المهاجرة وأطفالهم في مراكز للاحتجاز وترحيل آخرين.

كما تحتج فئة أخرى من المتظاهرين على ميثاق الهجرة واللجوء، الذي وقعته قبل أيام نحو 150 دولة، في مدينة مراكش المغربية.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليه "ضد مراكش"، في إشارة إلى المدينة التي احتضنت توقيع الاتفاق.

وكانت السلطات الأمنية استعدت، قبل يومين لهذه الاحتجاجات، حيث قطعت كل الطرق المؤدية إلى مكان التظاهرة، كما قامت بتعطيل خدمات المترو والحافلات في المنطقة.