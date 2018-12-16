كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - الجيش اليمنى يعلن احباط تسلل ميليشات الحوثى جنوب الحديدة

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في محيط مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

وحاولت مجاميع من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع شمالي وشرقي مدينة الدريهمي، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية.