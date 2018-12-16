كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - شاهد .. هنيدي يلتقي بالهضبه داخل طائرته الخاصه

التقط الفنان محمد هنيدي، صورة تجمعه بالمطرب عمرو دياب والمنتج حمادة إسماعيل داخل طائرته الخاصة عقب الانتهاء من حفل الهضبة الأول بالمملكة العربية السعودية. كان النجم محمد هنيدي حرص على حضور حفل عمرو دياب، الذي أحياه مساء الجمعة الماضي، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات بطولة فورمولا إي المقامة بمنطقة الدرعية، إضافة إلى فرقة "بلاك آيد بيز".





شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هنيدي يلتقي بالهضبه داخل طائرته الخاصه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .