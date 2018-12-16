كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - حسن موسي: النمسا تستعد لإعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية

أكد حسن موسى، رئيس المجلس الإسلامي بالنمسا، أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا تعكس صورة مصر في الخارج، وأن مصر تحاول أن تعود لدورها الريادي مرة أخرى.

وأضاف "موسى"، خلال لقائه مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN" اليوم، الأحد، أنه قبل وصول السيسي للنمسا بيومين قام المجلس القومي لمكافحة الإرهاب بـ"فيينا" باعتبار شارة "رابعة" إرهابية.

وأوضح أن هذا الأمر يمهد لإعلان النمسا تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، كما فعل عدد من دول العالم.