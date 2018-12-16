كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - بالفيديو.. فرانكفورت يفوز على ليفركوزن بهدفين لهدف بالبوندسليجا

آينتراخت فرانكفورت

خطف آينتراخت فرانكفورت فوزا هامًا علي ضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب "كومرزينك أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

سجل داني دا كوستا هدف التقدم لصالح آينتراخت في الدقيقة 28 من أحداث اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح لاعبو آينتراخت فرانكفورت في تسجيل الهدف الثاني عن طريق فيليب كوستيتش في الدقيقة 57، ونشط لاعبو بايرن ليفركوزن لينجح كريم بلعربي في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح فريقه في الدقيقة 65 من أحداث اللقاء.

لينتهي اللقاء بفوز آينتراخت فرانكفورت بثنائية مقابل هدف، بتلك النتيجة رفع فرانكفورت رصيده إلى النقطة 23 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بايرن ليفركوزن عند النقطة 18 في المركز الـ 11.