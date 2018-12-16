كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - نتانياهو يتوعد حماس بدفع "ثمن غال" بعد هجمات الضفة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين ، الأحد، حركة حماس، بـ"دفع ثمن غالٍ" بعد وقوع سلسلة هجمات في الضفة الغربية المحتلة، من بينها هجومان تبنتهما الحركة.

وقال نتانياهو خلال اجتماع لحكومته: "نقلت رسالة واضحة لحماس. لن نقبل بهدنة في غزة وإرهاب فيالضفة الغربية، (...)، سنجعلهم يدفعون الثمن غاليا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان نتانياهو يشير إلى الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر الفائت، وأنهت أسوأ تصعيد للعنف بين إسرائيل والحركة منذ عام 2014.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد مقتل جنديين، الخميس، في إطلاق نار بموقف للحافلات قرب مستوطنة "جعفات آساف" القريبة من رام الله، وهي منطقة تجاور فيها المستوطنات الإسرائيلية القرى الفلسطينية.

وفي اليوم نفسه، توفي طفل إسرائيلي ولد قبل أوانه بعدما أصيبت والدته بجروح بالغة في هجوم شنه فلسطينيون بالضفة الغربية في 9 ديسمبر.

وقتلت القوات الإسرائيلية الشخصين الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما الهجومين في مداهمات في الضفة الغربية، حسب ما أعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي.