كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - أحمد موسى: غدا.. المستشار النمساوى يستقبل الرئيس السيسى لبحث التعاون الثنائى

معتز عوض

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن المستشار النمساوى سبستيان كورتز، سيكون فى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا، وهو بمثابة رئيس وزراء، لافتا إلى أن الجلسة تتضمن بحث أطر التعاون الثنائى، خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المنتدى الأوروبى الأفريقي، منتدى جديد بمبادرة من المفوضية الأوروبية، يتبناها مستشار النمسا سباستيان كورتز".

ونوه إلى أن الرئيس السيسى سيلتقى العديد من رجال الأعمال، وبعض الأسر المصرية المقيمة فى النمسا.

أشار موسى، إلى أن الرئيس السيسى هو الرئيس الأفريقى الوحيد من بين 50 رئيسا يشارك فى المنتدى الافريقى الأوروبي.