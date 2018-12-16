نشرت الفنانة ياسمين صبري، تغريدة جديدة، تعزي فيها "شخصية مجهولة"، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر". وغردت "ياسمين": "اليوم فقدت أغلى الناس.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، دون توضيح اسم الشخصية التي توفيت. وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع "التغريدة الغامضة"، بآلاف التعليقات المعزية لها على وفاة "أغلى الناس". تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على مسلسلها الجديد "حكايتي" في أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بشهر رمضان المقبل. المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويتم التحضير للعمل حاليا واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيدا لبدء التصوير، خلال الأيام المقبلة. ​

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| ياسمين صبري تثير القلق بتغريدة غامضة: "اليوم فقدت أغلى الناس" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .