"انتصرت على التنمر".. معلومات عن ملكة جمال فرنسا "الفتاة الوحش"

إيذاء الأشخاص تحت قائمة "الهزار" قد يسلبهم ثقتهم بأنفسهم، فضلا عن الإيذاء المعنوي، الذي يتعرضون له، فربما يدفعهما للتخاذل والانسحاب، وقد يلهمهما في استغلال نقاط ضعفهم، وتحويلها لنقاط قوة.

ولم يسلم العديد من الأشخاص من سلوك "التنمر" سواء كانوا مشاهير أو أشخاص عاديين.

وتعد واحدة من أبرز الأشخاص اللاتي حولن التنمر ضدهن لنقطة قوة، هي فايمالاما شافيز، ملكة جمال فرنسا لعام 2019.

وإليكم أبرز المعلومات عن الفتاة "الوحش" ملكة جمال فرنسا:

- تبلغ من العمر 24 عامًا.

- حاصلة على ماجستير في إدارة التسويق والأعمال.

- وصل وزنها إلى 80 كيلوجراما، وهي في الـ18 من عمرها.

- تعرضت للإيذاء النفسي، بسبب تسميتها بالبدينة، فخسرت 20 كيلوجراما من وزنها.

- تمارس رياضة الركض يوميًا، وتفضل الرياضة الخاصة بتقوية العضلات.

- تفضل تناول الحلوى والشكولاتة بكثرة.

- تفضل السفر، وزيارة العديد من البلدان المختلفة.

وكانت "فايمالاما"، قد استطاعت حصد لقب ملكة جمال فرنسا لعام 2019، وسط احتفال كبير، عقب ترشيح من لجنة الحكام، وتصويت من الجمهور، حيث وضعت "ماييفا كوك"، الملكة السابقة، التاج على رأسها، لتستلم اللقب بعدها.

وعلى هامش الاحتفال، أكد أحد المصادر القريبة منها، أنها تعرضت "لتنمر" طيلة حياتها.

وأضاف المصدر لتلفزيون "BFM" الفرنسي أن ملكة جمال فرنسا كانت تُلقب بالـ"وحش"، بسبب السخرية من وزنها الزائد.

وعلى جانب آخر، أضافت "شافيز"، "أطلقوا عليّ الكثير من الألقاب السيئة، لكن الحياة رابح وخاسر، وتمسكت بالطاقة الإيجابية، وأنا الآن ملكة جمال فرنسا".

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