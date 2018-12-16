خبيرة علم الاجتماع: بعض الأمهات تخلق الغيرة بين أبنائهن بسبب التصرفات الخاطئة

قالت أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأردنية، الدكتورة ميساء الرواشدة، إن الشعور بالغيرة أمر طبيعي لدى الأطفال، موضحة أن هناك عدد من الأمهات يخطئن بتصرفاتهن التي تهتم بالطفل الصغير على حساب الكيار.

وأضافت "الرواشدة" خلال مداخلة ببرنامج "يوم جديد" على "فضائية الغد"، أنه يجب على الأم توزيع اهتمامها ورعايتها بشكل عادل بين الأطفال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز المحبة بين الأبناء الإخوة، مؤكدة أن النقص في المشاعر يثير مشاعر الكراهية بين الأخوة.

وأوضحت أن الفروق الفردية بين الأطفال تولد الغيرة بينهم، مشيرة إلى أن الغيرة تخلق تنافسية بين الأبناء في المستقبل، مشددة على أن تقوم الأم بالتركيز على الصفات الإيجابية التي يمتاز بها كل طفل.

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