بالصور| "القومي للمرأة" بالإسكندرية يدرب "ذوي الإعاقة" على النول اليدوي

عقد المجلس القومي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع، اليوم، ورش تدريبية خاصة لشباب ذوي الإعاقة، على كيفية تشغيل النول اليدوي، تمهيدا لتشغيلهم بمركز صناعة الكليم والسجاد بالمدينة.

جاء ذلك استكمالا لمبادرة فرع المجلس القومي للمرأة بـ"بشاير الخير 1" بمنطقة غيط العنب، غرب الإسكندرية، برعاية العقيد أحمد عبدالعزيز، المدير الإداري بالمدينة.

وأقيم على هامش الورش التدريبية، دورة توعية للتعريف بعمل المجلس القومي للمرأة وحملة الـ16 يوما لمناهـضة العنف ضد المرأة، والتي شاركت بها 60 سيدة، بإشراف سكينة البابلي وسعاد صالح وحكمت طه، عضوات المجموعة الاقتصادية بالفرع.

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