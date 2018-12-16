كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:01 مساءً - وزير الخارجية التركى: ترامب ابلغ اردوغان بعمله على تسليم غولن

كشفت تركيا، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن واشنطن "تعمل على تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة لأنقرة".

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز": "في الأرجنتين.. قال ترامب لأردوغان إنهم يعملون على تسليم غولن وآخرين"، في إشارة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت بالأرجنتين من 30 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر.

ولم يصدر على الفور تعليق أميركي رسمي على هذه التصريحات.

لكن المراسلة الصحفية الأميركية المتخصصة في الشؤون القانونية، كاري جونسون، غردت ردا على تصريح تشاووش أوغلو، قائلة: "إذا كان ذلك صحيحا (إجراءات تسليم غولن)، فهل هذا يعني أن وزارة الخارجية ووزارة العدل يتبعان لقيادته؟".

وأضافت أن الحكومة الأميركية رفضت لسنوات تسليم غولن إلى تركيا، بسبب قولها إنه لا توجد أدلة دامغة تظهر خرقه للقانون.