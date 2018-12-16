كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:01 مساءً - أحمد موسى: لرئيس السيسى يمثل أفريقيا فى المنتدى الأفريقي الأوروبى

معتز عوض

أكد الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس السيسى هو الرئيس الأفريقي الوحيد من بين 50 رئيسا مشاركين فى المنتدى الأفريقي الأوروبى.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المنتدى الأوروبى الأفريقي منتدى جديد بمبادرة من المفوضية الأوروبية، يتبناها مستشار النمسا سباستيان كورتز".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، غادر القاهرة اليوم، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.