كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:01 مساءً - كلية الاعلام بالجامعه الحديثة تقيم مؤتمرها الثالث بعنوان الدراما العربية وقضايا الهويه

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة الفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات تقيم كلية الاعلام بالجامعة مؤتمرها العلمى الثالث يومى الثلاثاء والاربعاء القادمين 18 و19 ديسمبر الحالى تحت عنوان الدراما العربية وقضايا الهويه

- يرأس المؤتمر الدكتور سامى الشريف عميد كلية الاعلام بالجامعة الحديثة -كما يتولى امين عام المؤتمر الدكتور د. السيد البهنسى وكيل كلية الاعلام - -- منسق عام المؤتمر الدكتورة ميرال مصطفى رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون

ويتضمن المؤتمر 7 محاور ستتم مناقشتها فى المؤتمر من خلال 36 بحثا اعدها لفيف من اساتذة الجامعات والخبراء والباحثين والمتخصصين من مصر وعدة دول عربية حيث ستدور مناقشات معمقه وحوار علمى حول تلك المحاور و هى : صناعة الدراما ومشكلات الانتاج -الدراما العربية وتشكيل الصوره الذهنيه للعرب -معالجة قضايا الهوية فى الدراما العربية -الدراما العربية والاخلاقيات المهنيه -قضايا النقد الفنى للاعمال الدرامية -علاقة الجمهور العربى بالدراما -الدراما العربية والحفاظ على اللغة العربية

وسوف يتم خلال المؤتمر تكريم عدد من رموز الدراما المصرية الذين اثروا الحياة الفنية حيث سيتم تكريم الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى والسيناريست عاطف بشاى والمؤلف الموسيقى راجح داوود والعدل جروب والناقد الفنى يوسف شريف رزق الله

وسوف يصدر المؤتمر الذى ينعقد يومى الثلاثاء والاربعاء القادمين فى ختام اعماله عددا من التوصيات تعتبر نتاجا لاعمال المؤتمر