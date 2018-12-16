كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:01 مساءً - رابطة مصنعي عطور السيارات: 80% من منتجاتنا مصرية ولم نتأثر بتحرير الدولار الحمركى

كشف رامي الهواري مؤسس رابطة مصنعي عطور السيارات في مصر،عن تأثير تحرير الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية يؤثر بالإيجاب على سوق عطور السيارات، حيث أن القرار يدعم جميع الصناعات المحلية

وأضاف مؤسس رابطة مصنعي عطور السيارات في مصر في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار تحرير سعر الدولار سوف يقلل من عمليات الاستيراد، لافتا إلى المنتجات المصرية بدأت تأخذ مكانها بدلا من المستوردة في السوق المحلي التي يتم فرض جمارك عليه نسبة تصل إلى 60%، وذلك يساهم في توفير العملة الأجنبية الصعبة

وأوضح أن 80%من منتجات عطور السيارات الموجودة في السوق صناعة محلية، والـ20 الأخرى مستوردة، لذلك سوق عطور السيارات يشهد منافسة قوية بين المستورد والمحلي

وأشار إلى أن سوق عطور السيارات مهم للغاية لجميع مالكي السيارات خاصة الملاكي، حيث أنه يساهم في تنقيتها من أي شئ والتخلص من الروائح الكريهة علاوة على رائحتها الرائعة التي تعمل على إنعاش الهواء

وطالب الحكومة بفرض حوافز استثمارية للمصنعين لدعم الصناعة المحلية سواء من تخفيض الجمارك علي الخامات للمدخلات الصناعات المغذية للصناعة الوطنية

وأكد أن المنتجات المحلية عالية الجودة لذلك تحتل مكانة كبيرة في السوق ويقبل عليها الكثير من العملاء، حيث وصلت نسبة المبيعات للمنتجات المصرية نحو 80% من إجمالي السوق، متوقعا وصولها 92% العام المقبل