كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:01 مساءً - طريقة عمل طاجن المكرونة بالجبنة الموتزريلا

تعتبر المكرونة من أطباق المعجنات التى تحتاجينها على مائدتك باستمرار من أجل اكلات مكتملة القيمة الغذائية، حيث يمكنك إعدادها بأكثر من طريقة وبمكونات متاحة فى مطبخك، فبدلًا من الاعتماد على لوجبات السريعة المضرة على صحة أسرتك، قومى بإعداد طاجن المكرونة بالجبنة الموتزريلا.

حيث تقول الشيف "يسر مصطفى" لـ"اليوم السابع"، إن طاجن المكرونة بالجبن الموتزريلا يمكن إعداده فى بعض الدقائق بمكونات بسيطة، بالإضافة لإمكانية إضافة أى نوع من اللحوم إليه من اجل زيادة القيمة الغذائية، فتعرفى فى السطور التالية على طريقة عمله.

طاجن المكرونة

المقادير

كيس مكرونة أى نوع "يفضل اسباجتى أو فرن"

زعتر

ملح وفلفل

كوب شوربة

جبنة موتزريلا

فلفل ألوان

بصل باورد

زيتون مخلى

قطعة زبدة متوسطة

طاجن المكرونة بالجبن الموترزيلا

طريقة عمل طاجن المكرونة بالجبنة الموتزريلا

اسلقى المكرونة حتى النضج

حضرى الطاجن

ادهنى الجزء الأسفل بالزبدة

ضعى طبقة من الجبن الموتزريلا

ضعى المكرونة

رشى الزعتر بكثافة

أضيفى شرائح الفلفل ألوان والزيتون المخلى

أضيفى البصل باودر

أضيفى البهارات

أضيفى الجبن الموتزريلا بكثافة

أضيفى كوب الشوربة

أدخلى الطاجن الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة

قدميها لأسرتك بجانب مكونات وجبة الغداء.