كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:01 مساءً - تعرف علي احسن الأفكار لو عاوز تهادى حبيبك فى السنة الجديدة

تضيف الهدايا جوًا حماسيًا ممتعًا على مشاعرنا، فترانا نتحمس جميعًا عند تلقى الهدايا مهما كانت قيمتها أو مناسبتها، فهى تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز العلاقات بين الناس وخاصة تلك الهدايا التى نتلقاها من أشخاص عزيزين علينا والتى تصنع لحظات وذكريات لا تنسى من حياتنا، ونظرًا لأن التجهيزات للاحتفال بالعام الجديد 2019 بدأت منذ فترة، وبدأت معها بحث الكثير من الفتيات والشباب عن هدايا مناسبة يقدمها كل منهما للشريك مع بداية العام الجديد، نقدم لك اليوم أفكار هدايا عصرية تتناسب مع "النيو يير" فى 2019، فاختار من بينها وفاجئ الشريك.

بوكس الشوكولاتة مع بابا نويل:

يعتبر بوكس الشكولاتة واحد من أسهل وأقرب الهدايا لقلوب معظم الشباب والفتيات، حيث يلجأ الكثيرون إلى تقديمه للشريك فى جميع المناسبات المختلفة، بداية من حفلات عيد الميلاد وحتى عيد الحب وغيرها من المناسبات التى يتهادى فيها الأحبة، فقدم بوكس الشيكولاتة مع بابا نويل للشريك فى "النيو يير" هذا العام، من خلال وضع الشيكولاتة فى بوكس يمزج بين ألوان هدايا الكريسماس كاللون الأخضر والأحمر ومعه الذهبى، أو استبدل الشيكولاتة بمج شيك و"نوته" يسجل فيها الشريك لحظاتكما خلال السنة الجديدة، وكن واثقًا من أن هديتك سوف تنال إعجاب الحبيب.

تقوم الكثير من محلات الحلوى بإعداد حلويات تحمل شكل بابا نويل وشجرة الكريسماس وغيرها من مظاهر العام الجديد، وبيعها خلال شهر ديسمبر من كل عام، لذا يمكنك شراء دونتس أو جاتوه يحمل أشكال الكريسماس، وقم بتقديمها للشريك مع بوكيه ورد يحمل لفة تشبه شجره الكريسماس، وفاجئ الشريك بهدية جديدة وغير تقليدية فى هذا العام.

حلويات الكريسماس

ابتكر بعض الشباب خلال الفترة الأخيرة فكرة بوكيه الشوكولاتة الذى نال إعجاب معظم الفتيات والشباب، حيث تأتى فكرته من خلال وضع الشوكولاتة ولفها فى بوكيه مبتكر يخطف القلب ولا يكلفك الكثير، فبدلًا من وضع الورد فى البوكيه قم بوضع الشوكولاتة، وقدم فى هذا العام هدية جديدة ومبتكرة تخطف قلب وأعين الحبيب.