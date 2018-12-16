كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:01 مساءً - أحمد موسى يكشف برنامج الرئيس السيسي خلال زيارته للنمسا

معتز عوض

قال الإعلامى أحمد موسى، إن زيارة الرئيس السيسى للنمسا ستتضمن عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، وإجراء مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين؛ لبحث أطر التعاون الثنائى، خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المنتدى الأوروبى الأفريقي منتدى جديد بمبادرة من المفوضية الأوروبية، يتبناها مستشار النمسا سباستيان كورتز".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، غادر القاهرة اليوم، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.