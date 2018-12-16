كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - وصفات طبيعية بتحافظ بيها إيفانكا ترامب على بشرتها

تعتبر إيفانكا ترامب من أبرز الشخصيات النسائية حول العالم، والتى يعتبرها الفتيات ملهمة لهن فى اختيار الموضة والتصميمات الحديثة، ولكنها خلال حديثها لمجلة "cosmo”، أوضحت إنها لديها روتينها الخاص فى العناية ببشرتها.

وأوضحت ترامب إن لديها كريم شد البشرة الخاص بها، بالإضافة لبعض الوصفات الطبيعية والروتين اليومى الذى تقوم به منذ سنوات طويلة.

فتعرفى على أبرز الوصفات الطبيعية التى تستخدمها

أوضحت إيفانكا إن مختلف أنواع البشرة تحتاج للتدليك بالثلج، وهى العادة التى تستخدمها عند كل صباح، مما يساهم فى تنقية البشرة وتعزيز سريان الدورة الدموية بها، فمرتان للتدليك يساعدناك فى الحفاظ على شباب بشرتك.

أما بالنسبة لتنقية مسام البشرة فاستخدام حمام البخار مرتين أسبوعيا للوجه أو للجسم بشكل عام يساعد فى شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد فى سن مبكر، بل ويؤدى لاختفاء التجاعيد الموجودة.

كما أوضحت فى أكثر من حوار لها إن زيت الزيتون هو الحل السحرى للبشرة مع انخفاض درجات الحرارة، حيث فصل الشتاء وفقدان البشرة للعديد من المكونات المغذية، لذا استعينى بزيت الزيتون لترطيب بشرتك وتغذيتها.