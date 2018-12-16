كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - إسبانى يخفى جثة أمه لمدة عام كامل لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

حين يفقد الرجل أمه فإنه يتعرض لحالة حزن شديدة، وعلى الفور يبدأ فى إجراءات الدفن، ولكن ما فعله مواطن إسبانى كان غريبا للغاية وأمر لا يتكرر كثيرا إلا مع تفكير غريب لمثل هذا المواطن الإسبانى، الذى قرر الاحتفاظ بجثة أمه من أجل استمرار الحصول على المعاش.

وبحسب موقع "الديلى ميل"، فالبداية مع تلقى الشرطة الإسبانية بلاغا عن ظهور رائحة كريهة من إحدى الشقق، وقررت الشرطة اقتحام الشقة لمعرفة حقيقة هذه الرائحة حتى تتفاجأ بوجود جثة متعفنة، وصحة بلاغ الجيران، وألقت القبض على صاحبة الشقة الذى اعترف أمام قوات الأمن بأنه احتفظ بجثة والدته، التى توفيت عن عمر ناهز 92 عاما، لمدة عام حتى تعفنت، معترفا بأنه قام بهذا الأمر من أجل الحصول على المعاش الخاص بها، وعدم انقطاعه عن الصرف إذا أعلن وفاة والدته.

المواطن الإسبانى الذى يبلغ من العمر 62 عاما، يواجه تهمة الاحتيال، بعدما رفض الإبلاغ عن وفاة والدته من أجل ألا يتوقف عن تحصيل معاشها، فى موقف لا يتكرر كثيرا.