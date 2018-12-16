كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - فى عيد ميلاد الكابيتانو اعرف النص الحلو فى حياة حسام غالى

يحل اليوم 15 ديسمبر، عيد ميلاد واحد من أبرز نجوم كرة القدم فى مصر والوطن العربى، ونجم النادى الأهلى "الكابيتانو حسام غالى"، شارك غالى فى أكثر من 55 مباراة دولية مع منتخب مصر حقق فيها الكثير من النجاحات، كما لعب أول مبارياته فى عام 2002، وشارك فى بطولات كأس الأمم الأفريقية 2004 وكذلك 2010، عشقه الجمهور وتغنى باسمه فى كثير من المباريات المحلية والدولية، واعتبره الكثيرون من عشاق كرة القدم واحدا ضمن أبرز نجوم مصر والنادى الأهلى سابقاً الذى لن ينساه تاريخ كرة القدم.

ومثلما حقق الكابتينو حسام غالى بفضل موهبته نجاحات هائلة على الصعيد الرياضى، استطاع أيضاً أن يحقق نجاحات كبيرة على الصعيد الأسرى، حاملا راية "تقدير زوجته" فهى تعد من أكثر زوجات لاعبى كرة القدم تألقاً، إنها "لميس أبو الفتوح" النصف الحلو فى حياه الكابتن حسام غالى.

جمع حسام ولميس قصة حب قوية منذ الجامعة، لدرجة لم تجعل فترة احتراف غالى فى الملاعب الأوروبية تؤثر عليها، حتى توجت علاقتهما بالزواج، وأنجبا طفليهما "محمود وسليم"، فمثلما ساندته زوجته وشريكة حياته طيلة مشواره الرياضى، لم يتردد حسام فى إعلان حبه وشكره أمام الجميع لامرأة ساندته فى لحظات التعب والضغوط، ليكون لها الحق بمشاركته لحظات الفرح والنجاح، فهو دائماً ما يتحدث عنها وعن حبه لها خلال لقائاته التليفزيونية، مشيراً إلى مساندتها له، ووقوفها فى ظهره فى أصعب اللحظات منذ بداية ظهوره حتى ماتش اعتزاله التى ظهرت خلاله معه فى الاستاد وهو يبكى وسط لحظات صعبة جداً عاشها الكابتينو مع جمهوره يوم ماتش "الاعتزال".

بعد نجاحات دامت طويلاً تحدث عنها كل جمهور الكرة فى مصر والوطن العربى، قرر النجم حسام غالى الاعتزال رسميًا عن لعب كرة القدم فى مايو 2018، حيث أقيمت مباراة الاعتزال مع فريقه النادى الأهلى ضد فريق أياكس الهولندى على استاد هزاع بن زايد فى الإمارات، وانتهت المباراة لصالح الأهلى بالتقدم على أياكس الهولندى بهدف واحد، يذكر أن حسام غالى بدأ لعب كرة القدم مع النادى الأهلى عام 2000 واعتزل فى 11 مايو 2018.