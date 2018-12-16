كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - المنير بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية - دمج الإقتصاد غير الرسمى للمنظومة يزيد الإيرادات الضريبية

كتب - محمد بكرى

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إن الهدف من وضع القواعد الإسترشادية لتسعير المعاملات الضريبية هو حماية الوعاء الضريبي داخليا وخارجيا، وأن تحصل مصر على نصيبها العادل من الضرائب على الشركات المرتبطة والشقيقة.

وأوضح المنير، خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأحد، لمناقشة إطلاق التعليمات الإرشادية المحدثة لتسعير المعاملات، أن أهمية تسعير المعاملات هو التفرقة بين التعاملات التجارية فى الشركات المستقلة والشركات المرتبطة.

وأوضح المنير، أن الشركات المستقلة لن تقوم بتسعير مسبق لتعاملاتها بهدف التهرب من الضرائب، إلا أن هناك بعض الشركات المرتبطة والشقيقة يمكنها استغلال نقل الأرباح من شركة فى دولة ذات سعر ضريبى مرتفع إلى شركة فى دولة ذات سعر ضريبى منخفض بهدف استغلال تخفيض الضرائب أو التهرب منها.

ونوه بأن توحيد تسعير المعاملات ومكافحة التهرب الضريبي المحلي والدولي وتحصيل مستحقات الدولة سيكون له تأثير إيجابي واضح على الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المنير، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي المنظومة الرسمية سيساعد على زيادة الإيرادات الضريبية.

وقال إن أهمية صدور التعليمات الإرشادية هو الحفاظ على موارد الدولة وتجنب أي تلاعب تقوم به بعض الشركات، حيث أن الحل الوحيد لمواجهة التهرب الضريبي دوليا ومحليا يُكمن في تطبيق دليل ضريبي دولي