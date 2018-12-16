كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - عمرو المنير أمام غرفة التجارة الأمريكية - نتوقع 10 مليار جنيه حصيلة ضريبية بعد تطبيق السعر المحايد

كتب - محمد بكرى

توقع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق أن تبلغ الحصيلة الضريبية من تطبيق تسعير المعاملات أو ما يعرف بالسعر المحايد بين الشركات الشقيقة والمرتبطة نحو ١٠ مليارات جنيه.

فيما كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال لقائه اليوم بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الوزارة تعد حاليًّا لصياغة جديدة لقانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد اجتماعات مع المحاسبين و المراجعين والذين صوتوا غالبيتهم لصياغة قانون جديد بدلًا من إجراء تعديلات جديدة تنضم لقائمة التعديلات القديمة، ولذلك فكان التصويت لصياغة قانون جديد مرة واحدة يشمل جميع التغييرات.

وقال إن تعديل القانون لا يعني تغيير السياسات الضريبية مؤكدًّا أن استقرار السياسات المالية ضرورة لجذب استثمارات عالمية.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد دخول التجارة الإلكترونية إلى حيز الضرائب وهو الدافع الأول

وقال الوزير إن هناك محلات تجارية عديدة أغلقت أبوابها بسبب التجارة الإلكترونية وإن هذا يدفع لإخضاعها لمنظومة الضرائب تحقيقًا لمبدأ العدالة.

وأكد معيط أن وزارة المالية تضع على رأس أولوياتها محاربة التهرب الدولي ومن ثم ستركز في عملية الإصلاح الضريبي على موائمة خطة الإصلاح الضريبي للمجتمع المحلى و الدولي، مضيفا أن سد ثغرات التهرب الضريبي من أهم الخطوات التى ستساعد على زيادة الحصيلة الضريبية.

وقال معيط إن الوزارة تستهدف إنجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال هذا العام وستواصل إصلاح منظومة الضرائب والجمارك بقوة خلال الفترة القادمة من خلال ميكنة الإجراءات و تقليل التعامل

وقال معيط إننا أطلقنا دليل في شهر ١٠ في عام ٢٠١٨ للسعر المحايد وتم إنشاء وحدة من الزملاء قائمين على تطبيقه وستعمل بمرونة مع الممولين موضحًا أنه لكى يتم تطبيق السعر المحايد لابد من اتفاقيات مسبقة للتسعير مع الممولين.