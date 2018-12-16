كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - بالفيديو.. الإفريقي يهزم الهلال السوداني 3-1 في دوري الأبطال
الإفريقي التونسي
فاز النادي الإفريقي على ضيفه ، الهلال السوداني ، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، اليوم السبت، على ملعب رادس الأولمبي ، في ذهاب الدّور السّادس عشر لدوري أبطال إفريقيا.
و سجّل أهداف فريق باب الجديد ، ياسين الشمّاخي دق 21 ، بلال الخفيفي دق 60 و أساهة الدرّاجي دق 90+1 فيما أمضى محمّد موسى داي على الهدف الوحيد للضيوف.
يذكر أنّ مباراة العودة ستٌلعب يوم الأحد المقبل 23 ديسمبر في أُم درمان.
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