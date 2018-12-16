كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - بالفيديو.. الرجاء المغربي يضع قدماً في الدوري الثاني بالكونفدرالية

الرجاء الرياضي

بعد فترة قصيرة من تتويجه بلقب البطولة، بدأ فريق الرجاء البيضاوي حملة الدفاع عن لقبه في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ثاني بطولات الأندية في القارة السمراء بفوزه في ذهاب دور الـ 32 على ضيفه سبورتيف الغابوني 5-0.

بعد شوط أول خالي من الأهداف، سجل الرجاء أول الأهداف عن طريق بدر بانون في الدقيقة 52 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وسجل محمود بنحليب الهدف الثاني في الدقيقة 57 من اللقاء بعد كرة عرضية من اليمين لعبها له زكريا حدراف.

وفي الدقيقة 64 سجل الرجاء الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء سددها عبد الرحيم الشاكر، وفي الدقيقة الرابعة الثمانين سجل أصحاب الأرض الهدف الرابع، وإختتم المهاجم محمد شعبان الخماسية في الدقيقة الثامنة والثمانين، لينتهي اللقاء 5-0.