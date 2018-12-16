كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - اليسا: انا ما بقدر جيب ولد ولكن

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من السرطان.

وقالت اليسا خلال مشاركتها في ندوة “نساء في الخطوط الامامية” في مؤتمر “wolf” بالأردن ان الرجل يكملها على الصعيد الانساني وانها لم تجده حتى الان.

وتابعت اليسا: “لما لاقي الشخص الذي يكملني انسانيا ساكون مستعدة اكون معه” واضافت “انا ما بقدر هلأ جيب ولد بس ما عندي مشكلة اتبني ولد”.