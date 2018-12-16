كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - بعثة ريال مدريد تصل أبو ظبي للمشاركة في مونديال الأندية

ريال مدريد

وصل نجوم فريق ريال مدريد الإسبانى مساء اليوم الأحد إلى الإمارات، من أجل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، والتى تختتم حتى يوم 22 من الشهر الجارى.

ويخوض ريال مدريد مواجهة نصف نهائى مونديال الأندية مساء الأربعاء المقبل أمام فريق كاشيما إنتلرز اليابانى، الذى تخطى فريق جوادالاخارا المكسيكى بنتيجة 3 – 2.

جدير بالذكر أن الفريق الملكى يخوض البطولة بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب كأس العالم للأندية فى أخر نسختين على حساب فريقى كاشيما اليابانى وجريميو البرازيلى.

