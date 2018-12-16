كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - قائمة الأهلي لمباراة النجوم تشهد عودة الشناوي وأزارو

جهاز الأهلي

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة النجوم، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر بالدوري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة، بينما يأتي فريق النجوم المركز الثالث عشر برصيد 17 نقط.

وشهدت القائمة غياب شريف إكرامي للإصابة في العضلة الضامة، واستبعاد وليد سليمان، وعودة كل من محمد الشناوي والمغربي وليد أزارو.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد علاء، باسم علي، ساليف كوليبالي، محمد هاني.

خط الوسط: إسلام محارب، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد الشيخ، ميدو جابر، ناصر ماهر، أحمد حمودي، محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن.