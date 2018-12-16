كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - بالفيديو.. ليفربول يجلد مانشستر يونايتد ويستعيد قمة الدوري الإنجليزي

شاكيري

حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا غاليا على ضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

افتتح ساديو مانى التهديف لصالح ليفربول ضد مانشستر يونايتد بطريقة رائعة فى الدقيقة 24 من زمن المباراة.

أدرك خيسى لينجارد التعادل للمان يونايتد ضد ليفربول فى الدقيقة 33 من زمن المباراة بعدما سقطت الكرة من يد الحارس البرازيلى أليسون بيكر.

أضاف "البديل" شاكيرى الهدف الثانى لصالح ليفربول فى الدقيقة 72 ثم اختتم الثلاثية فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

سدد روبرتو فيرمينو، كرة رائعة بعدما راوغ مدافعى مانشستر يونايتد، لكن نجح الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا فى التصدى لها بالدقيقة 52 من زمن المباراة.

واستعاد ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزه السادس على التوالى ضد مان يونايتد، ليواصل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم فى المسابقة بالموسم الحالى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة جاء بها فى المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة احتل بها فى المركز السادس.