كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - عشرة مشروعات غيرت وجه مصر 2018

شهد العام 2018، عشرة مشروعات غيرت وجه مصر الحقيقي، وأحدثت نقلة عالمية، جذبت أنظار العالم واستحقت الإشادة من المؤسسات الدولية.

في هذا التقرير نرصد 10 مشروعات غيرت وجه مصر.

مشروع تطوير منطقة ماسبيرو

مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، "فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى"، وأطوال الأبراج سيصل لـ30 دورًا، وسيتم تنفيذه بحيث يكون عبارة عن صورة مصغرة من دبى، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه

انفاق قناة السويس

أنفاق قناة السويس، هو مشروع لإنشاء 7 أنفاق أسفل قناة السويس تتضمن 3 أنفاق ببورسعيد منهم نفقين للسيارات ونفق سكة حديد، و4 أنفاق بلإسماعيلية منهم نفقين للسيارات ونفق سكة حديد ونفق مرافق، بتكلفة تصل الى 4.2 مليار دولار، وفي تصريحات سابقة قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن افتتاح أنفاق قناة السويس في ديسمبر الجاري.

مد مترو الانفاق لـ4 محطات بمصر الجديدة

المشروع يمتد من شارع هارون حتى النزهة بمصر الجديدة، ويبلغ طوله 4 كيلومترات شاملا 4 محطات نفقية، وبعد افتتاحه سيكون الخط الثالث وصل عدد محطاته العاملة 13 محطة بطول 16 كم، وتم التشغيل التجريبي له في اكتوبر الماضي،والافتتاح الرسمى للجمهور سيكون نهاية العام الجارى، وأعمال المشروع الجديد بدأت فى 2 يوليو 2015، ووصلت تكلفة تنفيذ المشروع إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو ممولة من الخزانة العامة للدولة، بمشاركة 9 شركات.

الأتوبيس "أبو دورين"

انطلقت في مارس الماضي، المرحلة الأولى من خدمة الأتوبيس «أبو دورين» المكيف، والمزود بأحدث التقنيات التكنولوجية فى القاهرة، من خلال خطين: الأول من موقف أتوبيسات المرج الجديدة إلى الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، بمسافة 38 كيلو مترًا، والثانى من حدائق القبة إلى التجمع الخامس، ويقطع 31 كيلو مترا، وسط إقبال كبير من المواطنين على الخدمة والمطالبة بتعميمها فى كافة مناطق القاهرة الكبرى، إلا أنه تم حظر مرور الأتوبيسات الجديدة فى عدد من المناطق، أهمها عبد المنعم رياض ورمسيس وشارع كورنيش النيل بالقاهرة وذلك بسبب ارتفاعه عن مستوى الأنفاق والكبارى التى قد يمر بها.

شبكات الطاقة الشمسية

أول محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، التى تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، يعد المشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع، وتم اختيار موقع المشروع بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التى أكدت أن موقع المشروع واحد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس فى العالم، ويضم الموقع 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء، واجمالى الطاقة الناتجة من الشمس تعادل 90% من إنتاج السد العالى للطاقة الكهربائية، والمحطة مقامة على مساحة 250 فدان، بتكلفة مالية تقدر بمليار جنيه، تبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تتمكن من إنارة 70 ألف منزل، وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية نحو 40 مليار جنيه مصرى، ويوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات ، و6 آلاف فرصة ثابتة بعد التشغيل.

انهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية

بدأت وزارة الصحة فى يوليو الماضي، في تنفيذ الخطة الاستيراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير المنظومة الصحية فى مصر، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بعدما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة عن مشروعات الوزارة المختلفة التى من خلالها تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس من أجل تطوير القطاع، ومن ثم تقديم الخدمة اللائقة بالمواطن المصرى.

يأتى ضمن مشروعات الوزارة الاستيراتيجية، منظومة القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتى تطلب تدخلات متقدمة، والتى أعلنت الوزارة عن أنها تتكلف ميزانية تقدر بنحو 607 ملايين جنيه مصرى، حيث وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من قوائم مرضى الأمراض المستعصية والحرجة والعاجلة خلال 6 أشهر.

دخول حقل ظهر مرحلة الانتاج

حقل ظهر العملاق يقع على مسافة 190 كيلو مترًا، من سواحل مدينة بورسعيد وفى أعماق تصل إلى 4100 متر، تحت سطح البحر بمنطقة امتياز شروق البحرية، وتحقق إنجاز حقل ظهر العملاق خلال 18 شهرًا فقط من توقيع الاتفاقية تحقق الكشف وستة أشهر من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية، وبدأ الإنتاج بعد 28 شهرًا من تحقيق الكشف، ليسجل بذلك إنجازًا فريدًا من نوعه حيث تتطلب الاكتشافات المماثلة من 6 إلى 8 سنوات على المستوى العالمي حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في القاهرة في مدينة الجونة . وقد تأسس المهرجان عام 2017، ولكن زخمه الأكبر لم يظهر أمام العالم إلا في 2018 حيث استقطب عديد النجوم العالميين، ماشكّل ترويجًا للسياحة ونظرة عالمية لشواطئ مصر الساحرة على البحر الاحمر.

انكشاف ثقافة المحافظين

تعاني مصر، من ضعف ثقافة المسئولين، وهو ما ظهر جليًا في الأسئلة التي وجهها الرئيس السيسي لمحافظ القاهرة، الأسئلة لم تكن محرجة من الرئيس بقدر ماهي كاشفة لمدى الانحدار في ثقافة المسئولين، في مصر، فعلى مدار العام شهدت مصر كوارث، كشفتها الرقابة الإدارية معظمها رشوة ، لتكون الاخيرة جمبًا إلى جمب مع ضعف الثقافة، ولتشكل مأساة تحياها مصر.

التابلت لطلاب المدارس

لم يخطر بذهن أي مصري، أن يتمم تعميم توزيع التابلت المدرسي على طلاب المدارس، وخصوصًا في تلك الأحياء الفقيرة والمناطق النائية، فعقدت وزارة التربية والتعليم العزم على التحول التكنولوجي في الوسائل التعليمية، حيث تعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة على توفير (750) ألف تابلت مجاني على أعلى مستوى من المواصفات والجودة، كما قامت وزارة الاتصالات بإدخال شبكات الفايبر في (250) مدرسة خلال أسبوع واحد، والمستهدف الوصول لـ(3000) مدرسة في أول سبتمبر، كما يتم العمل على إضافة شاشات داخلية في الفصول.