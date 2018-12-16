كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - نيكول سابا تستعد لإحياء حفل راس السنه بالتجمع الخامس

تحيي الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حفل غنائي ضخم في التجمع الخامس يوم 31 من ديسمبر الجاري، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتقدم "نيكول"، خلال الحفل، مجموعة من أغانيها التي تلاقي تفاعلا من محبيها مثل "أنا طبعي كدة، فارس أحلامي، صورة سيلفي"، وغيرها من الأغاني.

وأثارت نيكول الجدل مؤخرا بعدظهورها في دفيليه مصمم الأزياء هاني البحيري بفستان بلغ ثمنه ما يقرب من 200 مليون جنيه.

وتعكف نيكول حاليا على التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تطرح أغنية منه في رأس السنة.

