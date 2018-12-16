كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. البرتغالي أنتونيو فيلكس يتوج بالمركز الأول في ختام فعاليات "فورمولا إي"

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اختتمت أمس فعاليات مهرجان سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" الذي انطلق يوم الخميس الماضي بمدينة الدرعية، واستمر لمدة ثلاث أيام، في أجواء احتفالية وأنشطة ترفيهية عديدة لاقت إعجاب جمهور الحاضرين.

وفي ختام الفعالية، توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز المتسابق البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا بالمركز الأول، وحل بطل العالم في الفورمولا إي الفرنسي جان إريك فيرجن ثانياً بفارق 0.46 ثانية، فيما جاء المتسابق البلجيكي جيروم دامبروزيو في المركز الثالث.

وأعرب سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن فخره برؤية نتائج المهرجان وما تحقق من نجاح لهذا السباق، مقدماً شكره لكل من أسهم في هذا النجاح من السائقين والفرق الرياضية والمواطنين الذين رحبوا بضيوف الفعالية.

بدوره، وصف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية السباق بالحماسي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الفعالية سيستقطب العديد من رياضات السيارات إلى المملكة، وأعرب عن تطلعه لاستضافة سباق الفورمولا إي العام القادم.

الفائز البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا وصف التجربة بالقيادة المفعمة بالمرح، وقال :" استمتعتُ كثيراً بهذه التجربة، ويسعدني أن أختبر كل هذه التجارب الجديدة والحماسية في عالم الفورمولا إي، وأن أزور هذه المدن الرائعة، وأتمنى أن تتكرر زيارتي إلى السعودية، لأنها كانت لحظات مميزة جداً بالنسبة لي".

يذكر أن السباق الذي يُعَدُ الأضخم والأول من نوعه في المملكة، ويأتي تنظيمه بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأجل بين سباقات "فورمولا إي" والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك انسجاماً مع أهداف "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " الرامية إلى بناء مستقبل مشرق وواعد للمملكة في شتّى الميادين.