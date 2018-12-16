كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 09:00 مساءً - تعرف علي .. إسم مسلسل "أحمد السقا" الجديد

استقرّ النجم أحمد السقا، علي الاسم النهائي لمسلسله الرمضاني المقبل وهو "ولد الغلابة"، والذي من المقرر البدءفى تصويره مطلع الأسبوع المقبل. ويجسد السقا خلال المسلسل شخصية صعيدية، يشاركهفى البطولة مى عمر، وإنجى المقدم، وهبة مجدي، ومحمد ممدوح، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، والعمل من إخراج محمد سامى، وتأليف أيمن سلامة.

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