القصة الكاملة لرجل مزق طليقته وطعن نفسه في البساتين: "مقدرتش أعيش من غيرها"

عامل غاب عن زوجته 5 سنوات.. وعندما عاد من الخارج وجدها متزوجة من آخر، فقرر التخلص منها والانتحار، هذا ما جاء في تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة شروع عامل في قتل طليقته ومحاولته الانتحار في منطقة البساتين بالقاهرة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن المذكورين استمر زواجهما لأكثر من 20 عاما، وكان الزوج يعمل في إحدى الدول العربية حيث غاب عن زوجته آنذاك لمدة 5 سنوات، وخلال تلك الفترة أقامت قضية طلاق، وحصلت على حكم لصالحها، وتزوجت من آخر منذ عامين، ما دفع طليقها للانتقام منها.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى أشرف عليها اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، أن الزوج يدعى "عماد"، وطليقته "هدى"، وأنهما جرى التحفظ عليهما داخل أحد المستشفيات بسبب الإصابات التي لحقت بهما، في الحادث الذي وقع بشارع المهدي بمنطقة البساتين بالقاهرة.

انتقلت "الوطن" إلى مكان الواقعة، والتقت عدد من شهود العيان، وقال أحدهم ويدعى "أحمد" إن "عماد متزوج من هدى منذ 20 عاما، وكان يعاني ماديا، وكانت زوجته تتحمل معه مشاق الحياة، حتى حصل على عقد عمل بالسعودية".

وتابع: "كانت تنشب بينهما مشادات، أثناء فترة الإجازة القصيرة التي كان يقضيها مع زوجته وأطفالة الأربعة، بسبب الأموال القليلة التي كان يرسلها إليهم، ولم تكن تكفي احتياجاتهم، وكان الأهالي يتدخلون بينهما بسبب تسلطه الدائم".

وأكمل: "المشاكل تفاقمت بينهما في الفترة الأخيرة، لعدم نزوله لقضاء إجازاته السنوية المعتادة، وامتناعه عن زيادة مصروفات المنزل، فأقامت هدى دعوى طلاق ضده بالمحكمة لعدم حصولها على حقوقها الشرعية منه بسبب سفره".

وتدخل "هاني" أحد سكان المنطقة، قائلا: "أحمد عندما علم أن زوجته حصلت على حكم قضائي بتطليقها منذ عامين، عاد من الخارج وظل يصرخ في الشارع: الخاينه اتجوزت عليا وسرقت فلوسي".

وتابع: "الزوج أرسل وسطاء لها ليعيدها إلى عصمته، وحتى تنفصل عن زوجها الحالي، ولكنها رفضت وهددته بتحرير محضر ضده لعدم التعدي عليها".

وكشف عن تفاصيل الجريمة، قائلا: "يوم الواقعة حضر الزوج في الشارع مرتديا كوفية سوداء وعباءة بيضاء، وانتظرها وعندما خرجت إلى الشارع، قام بطعنها بالسكين ثلاث مرات في ظهرها فسطقت وظلت ممسكة بإيدي أطفالها قائلة لهم بصوت منخفض: خلوا بالكم من بعض ..متخافوش عليا، ونقلناها إلى المستشفى، وعندما حاول الأهالي الإمساك بالرجل، طعن نفسه وسقط".

وكان المقدم علي فيصل، رئيس مباحث البساتين، تلقى بلاغا من الأهالي بوجود سيدة ملقاة أرضا، ومصابة بعدة طعنات من طليقها، الذي أقدم على طعن نفسه أيضا.

وذكرت تحريات المباحث أن الشاب المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، اعترف أنه كان يريد أن ينهي حياة طليقته وينتحر، لأنه لا يريد العيش بدونها، وقرر الانتقام منها وطعنها عندما علم بأنها تزوجت من رجل آخر، قائلا: "مش هستحمل أشوفها مع راجل غيري فكان لازم أموتها".

وانتقلت النيابة العامة بصحبة المباحث إلى مكان البلاغ، وفرغت كاميرات المراقبة الخاصة بالشارع، حيث اتضح أن المتهم تتبع الضحية وطعنها 3 مرات في ظهرها، ثم التفتت له الضحية فطعنها 4 طعنات أخرى، وعندما سقطت أرضا طعن نفسه 3 مرات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

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