كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - بالفيديو.. ريال بيتيس يصعق إسبانيول بثلاثية في الدوري الإسباني

المخضرم خواكين

تمكن فريق ريال بيتيس من الفوز على منافسه إسبانيول، بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد باور 8، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

سجل سيرخيو غارسيا الهدف الأول لصالح اسبانيول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء عن طريق رأسية مميزة أسكنها على يسار حارس المرمى.

ثم تعادل جيوفاني لو سيلسو لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 43 من عمر المباراة حيث جاء الهدف من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد مراوغة لدفاع اسبانيول.

وفي شوط المباراة الثاني قلب بيتيس الطاولة وسجل هدفين كريستيان تيلو في الدقيقة 85، واحرز اوسكار دوارتي لاعب اسبانيول هدف في مرماه لتصبح النتيجة 3-1 لصالح ريال بيتيس.