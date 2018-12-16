كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - محمود عبد المغني يطير إلي بيروت لتصوير "حمله فرعون"
سافر مؤخرا الممثل محمود عبد المغني إلي لبنان لينضم إلي عمرو سعد وروبي، لتصوير مشاهدهم خلال أحداث فيلم حملة فرعون.
ويستكمل المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير الفيلم في العديد من المناطق المتفرقة ببيروت خاصة أنها تعد التجربة الإخراجية الأولى له في السينما بعد سطوع نجمه في عالم الدراما.
ويأتي ذلك بعدما بدأ عبد العزيز تصوير الفيلم خلال الأسبوع الماضي حيث قام بتصوير عدد من المشاهد التي تضم الفنان عمرو سعد روبي, وتدور قصة الفيلم حول قصة العظماء السبعة الذين قدمهم الممثل عادل إمام في “شمس الزناتي” ولكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الجديد.
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