كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - ساندي تنشر صوره بصحبه إبنها :أنت كل حياتي
نشرت الفنانة ساندي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بابنها "ريان"، وهو يرتدي ملابس "وودي"، إحدى شخصيات ديزني الشهيرة.
وعلقت ساندي قائلة: "أنت حب حياتي كله بجد، ربنا يحفظك ويحفظ كل الأطفال اللي في العالم، ويقدرني أكون ليك أحسن أم في الدنيا، ملكي الصغير".
واحتفلت ساندي أمس بعيد ميلاد ابنها، الذ أكمل عامه الأول أمس، بحضور عدد من أصدقائها.
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