كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - يناير المقبل .. هاله فاخر تستأنف تصوير "كلبش٣"

تستعد الفنانة هالة فاخر لتصوير دورها في الجزء الثالث من المسلسل الدرامي "كلبش 3" المقرر أن تخوض به سباق ماراثون رمضان المقبل.

وقالت هالة إنها تعمل حاليًا على التحضيرات النهائية لشخصيتها في العمل، استعدادًا لبدء تصوير دورها خلال يناير المقبل.

في سياق آخر أكدت هالة أنها انتهت من تصوير دورها في الفيلم السينمائي "ضغط عالي" الذي يخوض بطولته الفنانة آيتن عامر والفنان نضال الشافعي، مشيرة إلى أن صناع العمل لم يستقروا بعد على موعد محدد لطرحه في دور السينما.

يضم مسلسل كلبش 3 عدد من النجوم الجديدة من بينهم الفنان أحمد عبد العزيز وأحمد العوضي، وهشام سليم، بجانب الأبطال الرئيسية أمير كرارة، روجينا وبسنت شوقي، وعمر الشناوي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.