كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - كمال أبو ريه يعتذر عن مسلسل أحمد السقا لهذا السبب

إعتذر الفنان كمال أبو رية، عن مسلسل "البريمو" الذي يعرض في رمضان القادم، من بطولة الفنان أحمد السقا.

وقال الفنان الكبير في تصريح أنه يعتبر "السقا" بمثابة ابنه، ولكن ما حدث أنه يشارك في بطولة عمل آخر، ومواعيد العمل تتعارض مع بعضها.

مسلسل "البريمو" بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، مي عمر، إدوارد، صفاء الطوخي، محمد ممدوح، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي.