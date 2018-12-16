كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - القبض على عاطل هارب من 15 حكم قضائى فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، من القبض على عاطل هارب من 15 حكم قضائى بلغ اجمالى العقوبة فيهم 5 سنوات . تلقى اللواء محمد على حسين ، مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بضبط المتهم "ابراهيم.م.ع"47 عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 5 سنوات بتهم "تبديد " ، تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

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