كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - الشرعية اليمنية تتهم "ميليشيات الحوثى" بخرق الاتفاق في الحديدة

أوضح وضاح الدبيش الناطق باسم ألوية العمالقة المشاركة في عمليات الحديدة العسكرية، أن الميليشيات شنت في اليومين الماضيين قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون على الأحياء السكنية.

وبين الدبيش في تصريحات صحافية أن الانقلابيين واصلوا حشد مقاتليهم إلى داخل الحديدة، كما قامت بنشر عناصرها في أحياء وشوارع المدينة تحديداً في مراكز الشرطة، وإحلالهم بدلاً عن أفراد الأمن الحقيقيين. في محاولة منهم لإيهام الأمم المتحدة بأن هؤلاء يمثلون أفراد الأمن الداخلي لمحافظة الحديدة، وبالتالي يحق لهم البقاء في الحديدة. بحسب اتفاق استوكهولم.

في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة الحديدة غرب اليمن بعد خرق ميليشيات الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في محادثات السلام اليمنية في السويد.

وقال مصدر في القوات الحكومية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 29 مسلحاً على الأقل بينهم 22 عنصراً من ميليشيات الحوثي، كما أعلن المصدر أسر سبعة عناصر من ميليشيات الحوثي خلال معارك في الدريهمي جنوب الحديدة.

وحسب أحد سكان الحديدة فإن المواجهات التي اندلعت مساء السبت كانت عنيفة، مشيراً إلى استخدام "رشاشات ومدافع".