كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - بالفيديو.. ليل يهزم نيم أولمبيك ويخطف وصافة الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي

فاز فريق ليل، اليوم الأحد، على مضيفه نيم (3-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب (ديس كوستيريس) ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليج آ).

وسجل للضيوف كل من المهاجم البرتغالي رفائيل لياو (الدقيقة 4) ولاعب الوسط جوناثان بامبا (الدقيقة 41) والإيفواري نيكولا بيبي (الدقيقة 66).

وأحرز لأصحاب الأرض كل من المهاجم الفرنسي ذو الأصول المغربية رشيد عليوي (الدقيقة 68) وكليمون ديبر (الدقيقة 90+2).

وشهد اللقاء حالة طرد لمدافع ليل، جوزيه فونتي، (الدقيقة 16) بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وبهذا الفوز، رفع ليل رصيده من النقاط إلى 34 في الوصافة، فيما تجمد رصيد نيم عند 23 نقطة في المركز الـ10.