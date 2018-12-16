كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - فرنسا.. محتجو السترات الصفراء يحتلون عشرات التقاطعات المرورية

احتل محتجو السترات الصفراء عشرات التقاطعات المرورية في فرنسا رغم أن حركتهم المطالبة بالعدالة الاقتصادية فقدت زخمها على ما يبدو في الأسبوع الخامس على التوالي من التظاهرات.

وبقي بعض المحتجين، اليوم الأحد، رغم دعوة وزير الداخلية كريستوف كاستانير لتحرير التقاطعات المرورية.

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في حوادث مرتبطة بحركة السترات الصفراء، معظمها في حوادث مرور ترتبط بإغلاق طرق من قبل محتجين.

ونزل المحتجون، السبت الماضي، إلى الشوارع في أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس، لكن بأعداد أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.

وللإشارة فإن المحتجين اقتبسوا اسم احتجاجهم من سترات الأمان الصفراء التي يشترط القانون الفرنسي على قائدي السيارات وضعها في سياراتهم.

وبدأت الاحتجاجات في نوفمبر/ التشرين الثاني ضد زيادة الضرائب لكنها تحولت إلى تعبير عام عن الغضب إزاء حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

