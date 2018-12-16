كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - بدء أعمال رصف طريق مصنع البصل بسوهاج - صور

كتب: محمود الشريف أعلن الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج عن بدء أعمال الرصف لطريق مصنع البصل بحي غرب سوهاج بطول 1 كيلو متر وعرض 15 متر بتكلفة مليون جنيه، يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة. وكلف المحافظ الوحدة المحلية لحي غرب بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل لمتابعة أعمال الرصف بالطريق والإنتهاء منه في المواعيد المحددة، موجها جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بنطاق كل مركز وفقا لخطة الرصف، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلى للخدمات المقدمة له على ارض الواقع.









شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رصف طريق مصنع البصل بسوهاج - صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .