كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - بالفيديو.. التعادل يحكم الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر يونايتد

انتهى الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد بهدف لمثله، فى قمة لقاءات الجولة 17 من الدورى الإنجليزى الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.

ليفربول كان الباديء بالتهديد فى الدقيقة الأولى عن طريق محمد صلاح، ولكن نجح دفاع مانشستر فى استخلاص الكرة.

وفى الدقيقة الثانية، أحرز مانشستر يونايتد هدفًا لكن تم إلغائه بداعى التسلل.

وفى الدقيقة 24، أحرز مانى الهدف الأول لليفربول، بعد تمريرة ساقطة من فابينيو، استلمها السنغالى ثم سددها بيسراه، وأسكنها شباك الحارس دى خيا.

ونجح جيسى لينجارد فى إحراز هدف التعادل لمانشستر يونايتد، بعد عرضية لوكاكو، فشل أليسون فى التصدى لها، وتابعها لينجارد وأسكنها الشباك فى الدقيقة 33، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.