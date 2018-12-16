كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - بالفيديو.. لايبزيج يُمطر شباك ماينز برباعية في البوندسليجا

لايبزيج

فاز لايبزيج على ضيفه ماينز (4/1)، اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف لايبزيج، يوسف بولسن (هدفين)، في الدقيقتين 14 و19، وتيمو فيرنر (هدفين)، في الدقيقتين 74 و88.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه لماينز، كريم أونيسيو، في الدقيقة 38.

وبذلك، رفع لايبزيج رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الرابع، وتوقف رصيد ماينز عند 19 نقطة، في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للايبزيج، في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، والتعادل في أربع.

وتعد هذه الخسارة هي السادسة لماينز، في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات، والتعادل في أربع.