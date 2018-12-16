كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - انطلاق ملتقى الشباب العربي الأفريقي لمكافحة الفكر المتطرف

انطلق منذ قليل، ملتقى الشباب العربي الأفريقي لمكافحة الفكر المتطرف بالتعاون مع مبادرة مجلس القيادات الشبابية لأبناء وادى النيل، بمشاركة 400 شاب وفتاة من أبناء وادى النيل بالمحافظات، بمسرح وزارة الشباب والرياضة.

وشهد الملتقي حضور كل من اللواء المحافظ محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية واستاذ دكتور سيد فلفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وفضيلة الدكتور عمرو الورداني أمين الإفتاء رئيس لجنة التدريب والفنان طارق الدسوقي ودكتور أبو عبيده عبدالله عضو البرلمان السوداني ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكس ودكتور نادر التجاني.

