كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - عُمان ترحب بالنتائج التي توصلت لها الأطراف اليمنية في السويد

أصدرت وزارة الخارجية العُمانية بياناً رحبت خلاله بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في المشاورات التي عُقدت في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي.

بثت وكالة الأنباء العُمانية البيان وفيما يلي نصه : " ترحب سلطنة عُمان بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في المشاورات التي عُقدت في مملكة السويد تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي.

وتعبر السلطنة عن شكرها لمملكة السويد لاستضافتها المشاورات اليمنية وتشكر الأمين العام للأمم المتحدة معالي أنطونيو غوتيريس ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غيريفيتث والفريق الأممي لجهودهم في عقد هذه المشاورات وتثمن التعاون والروح الإيجابية التي تحلى بها طرفا المشاورات.

كما تؤكد السلطنة أنه امتثالاً لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فإنها مستمرة في دعمها لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار."