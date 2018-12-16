كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - إتمام التشغيل الآلى لمحطة حاويات دمياط

التشغيل الآلى

قام ميناء دمياط بإتمام التشغيل الكامل لمشروع ميكنة جميع الأنشطة والخدمات الخاصه بمحطة حاويات دمياط وربطها مع جميع الجهات المكونه لمجتمع الميناء وذلك بعد توريد وتشغيل أحد أحدث اصدارات شركة ( NAVIS _ N4)

يأتى ذلك استكمالًا لجهود هيئة ميناء دمياط بميكنة جميع الخدمات المؤداه للعملاء وفى اطار التعاون القائم بين الهيئة وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركة الحلول المتكاملة للموانئ.

وأوضح القائمون على المشروع، أن التشغيل الآلى لدورة العمل بمحطة الحاويات تبدأ باستقبال البيانات أليًا من التوكيل الملاحى مرورًا بتخطيط أعمال شحن وتفريغ الحاويات على الأرصفه وداخل الساحات الخاصة بالمحطة بما فى ذلك أعمال توزيع المعدات من أوناش وجرارات والتى تعمل من خلال أجهزة(VMT – RDT ) والموردة من خلال إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال وباستخدام تقنية 3G لنقل البيانات وانتهاء بإرسال الخطط والتقارير الآلية إلى التوكيل الملاحى وربابنة السفن وذلك فى ظل وجود قاعدة بيانات كاملة تحتوى على جميع تحركات الحاويات والمعدات.

وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة الميناء فى بيان له اليوم، إن التشغيل الكامل لميكنة إجراءات العمل بمحطة الحاويات يسهم بصورة مباشرة وفعاله فى زيادة القدرة التنافسية للميناء من حيث خفض وقت مكوث السفن وزيادة معدلات التداول وصولًا للمعدلات العالمية وهو الأمر الذى يعد استكمالًا لأعمال التطوير المستمر بميناء دمياط.